Herne. In seiner Pizzeria Arena will Alex Sharif zu Heiligabend wieder umsonst Essen an Bedürftige ausgeben. Nun sammelt er auch Geld für Kleidung.

Herne: Pizzeria verteilt Heiligabend Essen an Bedürftige

Ein weiteres Mal lädt Pizzabäcker Alex Sharif an Heiligabend Bedürftige zum Gratis-Essen in seine Pizzeria in Herne-Mitte ein. Der 38-Jährige rechnet mit einem noch stärkeren Andrang als in den beiden Vorjahren – und stellt sich auf über 300 obdach- oder mittellose Gäste ein.

Nicht zuletzt das Medienecho auf seine bisherigen Aktionen war für ihn ein entscheidender Impuls, eine Neuauflage der Benefizaktion zu arrangieren, erzählt er. Denn einst hatte auch ein Nachrichtensender wie N24 über die Pizzeria Arena an der Bahnhofstraße berichtet. Nun ist es also wieder soweit. „Alex“ und sein gesamtes Team werden an Heiligabend startklar sein: Von 14 bis 18 Uhr wird die Pizzeria am Herner Bahnhof für Menschen geöffnet sein, die „wenig haben“, so Sharif. Sie bekommen bei ihm eine Pizza und dazu auch ein Getränk.

Pizzabäcker aus Herne sammelt auch Geld für Sachspenden

Nachdem er die Aktion vor einigen Tagen auf Facebook gepostet hat, erhielt er sofort Dutzende von Likes, der Aufruf wurde bereits über 170 Mal geteilt. Die meisten Betroffenen erreiche man über Facebook, da sie dort in Gruppen organisiert seien, sagt Sharif. Mit den Vorbereitungen für die Pizza-Aktion wird er in diesen Tagen beginnen, er will auch mit Anlaufstellen wie Caritas und Obdachlosenhilfe Kontakt aufnehmen, um dort Bustickets zu verteilen. Denn der Gastronom möchte gerne, dass auch Hilfebedürftigen aus dem näheren Umland die Chancen haben, sich bei ihm eine Gratis-Pizza zu gönnen.

Lokales Eltern kamen vor 40 Jahren nach Deutschland Im Jahr 2006 haben die Eltern den Betrieb am Bahnhof eröffnet, Pizzerien betreiben sie schon seit drei Jahrzehnten, unter anderem hatten sie eine an der Kreuzkirche. Der Vater kam vor über 40 Jahren aus Pakistan nach Deutschland. Auch wenn die übrigen Geschwister heute anderen Berufen nachgehen, ist die Pizzeria am Bahnhof auch für sie ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, sagt Mutter Sieglinde Sharif.

Mit dem Besuch bei ihm an der Bahnhofstraße sollen die Betroffenen einmal raus kommen können aus ihrem Alltag, andere Menschen treffen, mit ihnen reden und vielleicht auch neue Leute kennen lernen, so der Organisator. Über Facebook hat der Pizzabäcker auch einen Spendenaufruf gestartet, um mit dem eingesammelten Geld den Bedürftigen warme Kleidung und Hygieneartikel kaufen zu können. Mehrere hundert Euro seien bereits zusammengekommen, und die Summe steigt weiter. Mal sind es zehn, mal 20, aber durchaus auch 30 Euro, mit denen Spender die Hilfsaktion unterstützen.

Zahl der Bedürftigen steigt Jahr für Jahr

Nach den Beobachtungen von Alex Sharif verschlechtert sich die Lage von Obdachlosen und Bedürftigen zusehends. Und er habe auch den Eindruck, dass die Zahl der Bedürftigen von Jahr zu Jahr steige. Einige von ihnen kämen auch jetzt schon unter der Woche in der Pizzeria vorbei und erhielten auf Wunsch Pizza, Nudeln und etwas zu trinken.

Um die Pizzeria, in unmittelbarer Nähe zum Herner Bahnhof gelegen, kümmern sich seine in Castrop wohnenden Eltern Sieglinde (57) und Khalid Sharif (65), der jüngste Bruder Feroz (28) und er, das älteste von fünf Geschwisterkindern. „Ich habe schon ganz früh zu teilen gelernt“, erklärt der Pizzabäcker.