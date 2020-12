Herne: Peter Zontkowski und sein Soundtrack zum Coronajahr

Herne. Der Bürgerfunker, Autor und Musiker aus Eickel hat 20 Songs für 2020 ausgesucht. Warum sie für ihn besonders gut zum Jahr passen.

Für sein Bürgerfunk-Magazin "Time Out" stöbert der Herner Autor und Musiker Peter Zontkowski einmal im Monat in seinem Plattenschrank nach Musik, die zum Thema seiner Sendung und zu seiner Stimmungslage passen. Zum Jahresende hat er für die WAZ einen Soundtrack für 2020 zusammengestellt. 20 Titel und je ein kurzer persönlicher Kommentar - Lieder so traurig, genervt und hoffnungsvoll wie die Menschen in diesem Jahr.

1. DEMON DAYS von Robert Forster: Dämonische Zeiten! Etwas ist falsch gelaufen, aus dem Ruder gelaufen.

2. ALONE IN THE DARK von John Hiatt: Quarantäne! Kontaktsperre! Einsamkeit! Alte Menschen im Heim und Menschen ohne Familie!

3. WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS von den Beatles: Musiker ohne Auftritte! Die Gitarre fristet ihr Dasein in der Zimmerecke und weint leise.

4. ZUHAUSE von Rio Reiser: Das schönste Lied über Gemütlichkeit in eigenen vier Wänden.

5. LOVE SICK von Bob Dylan: Wegen der Anfangszeile "I am walking through streets that are dead". Leere Straßen im Lockdown!

6. MASK von den Nits: Masken! Alltägliches Utensil, hinter dem Gesichter verschwinden und Brillen beschlagen.

7. GHOST TOWN von den Specials: Eickel, mein Heimatdorf, ist merkwürdig still geworden, nur das Vogelgezwitscher und ab und zu ein schüchterner Automotor sind

zu hören! Eigentlich ganz schön an einem lauen Abend.

8. SLOWED IT TO A STOP von Distance, Light & Sky: Entschleunigung, das haben wir uns doch immer gewünscht, oder?

9. STOP CRYING YOUR HEART OUT von Oasis: Hört auf zu flennen! Kopf hoch! Wenn schon Pathos, dann richtig!

10. SICK OF YOU von Lou Reed: Für alle Leugner, Zweifler und Ignoranten! Ich bin Euer Gefasel so leid, dass es mich fast krank macht. Shut up!

11. VILLAGE GREEN von den Kinks: Eickel hat im Frühling und Sommer etwas von einem netten Dorf.

12. I'D LIKE THAT von XTC: Alles im grünen Bereich! Wildblumenblühstreifen! Die städtischen Azubis bei Stadtgrün pflanzen Jungbäume im Volkspark und meine Spaziergänge sind ein Genuss.

13. FRIENDS von den Beach Boys: Freunde! Was wären wir jetzt ohne Freunde?

14. LOVE von John Lennon: Was wäre ich jetzt ohne die Menschen, die ich liebe? Gemeinsam mit ihnen komme ich durch die schweren Zeiten.

15. SALT OF THE EARTH von den Rolling Stones: Keith Richards singt die Anfangszeile "Let's drink to the hard working people". Ärzte, Pflegepersonal, Kassiererinnen im Discounter etcetera. Ein Hoch auf all diese Leute!

16. START AGAIN von Teenage Fanclub: Wenn das alles erst mal vorbei ist, genießen wir den Neuanfang und haben vielleicht etwas für die Zukunft gelernt. Vielleicht!

17. IMMER WIEDER GEHT DIE SONNE AUF von Udo Jürgens: ein Antidepressivum! Kapiert?

18. I AM FREE von The Who: Zum Glück lebe ich in einem freien Land ohne Coronadiktatur und Ermächtigungsgesetz.

19. ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY von den Beach Boys: Reichere deinen Tag mit etwas Musik an! Für jedes Wehwehchen gibt's eine passende Melodie! Wetten?

20. GETTING BETTER von den Beatles: die Optimismushymne schlechthin! Mit Schwung und Schmiss vertreibt sie im Nu die bösen Geister und wenn wir alle maßvoll und verantwortungsbewusst durch diese harten Zeiten gehen, wird es schon

klappen!

>>> Peter Zontkowski ist 1954 in Bochum-Langendreer geboren. Er lebt heute in Eickel.

>>> Seine Leidenschaften sind das Schreiben und die Musik: Der frühere Baumkontrolleur hat mehrere Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht, er ist Mitglied der VHS-Schreibwerkstatt, Musiker und Moderator im Bürgerfunk.

>>> Von seinem Auftritt am 4. September 2020 in der Lesereihe "Gimme some truth" in Langendreer (mit Klaus Märkert und Ingo Munz) gibt es ein Video, "Narben" - Betrachtungen eines nicht mehr ganz jungen Mannes über den Verlust der Unverwundbarkeit.