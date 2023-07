Herne: Pedelecfahrerin (66) bei Unfall schwer verletzt

Herne. Eine 66-jährige Hernerin ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie stieß mit einer Autotür zusammen, die gerade geöffnet wurde.

Zu einem sogenannten „Dooring“-Unfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ist es am Donnerstag, 6. Juli, im Herner Stadtteil Baukau gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr die 66-jährige Hernerin gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radfahrstreifen der Bahnhofstraße in Richtung Bismarckstraße. In Höhe der Hausnummer 122 öffnete zeitgleich ein 63-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen die Tür seines in einer Parkbucht geparkten Wagens. Die Pedelecfahrerin stieß mit der geöffneten Autotür zusammen und stürzte, teilt die Polizei mit. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei gibt Tipps, um Dooring-Unfälle zu vermeiden

Immer wieder kommt es laut Polizei im Straßenverkehr zu den so genannten „Dooring-Unfällen“, bei denen Radfahrende mit einer sich öffnenden Fahrzeugtür zusammenstoßen. Viele Unfälle sind vermeidbar, wenn Verkehrsteilnehmende folgende Verhaltensweisen verinnerlichen, so die Polizei:

Autofahrende sollten sich durch Schulterblick und einen Blick in den Außenspiegel immer davon überzeugen, dass die Tür gefahrlos geöffnet werden kann. Mit dem sogenannten „holländischen Griff“ soll beim Öffnen der Tür eines stehenden Fahrzeugs das Übersehen eines Radfahrenden verhindert werden. Die Polizei erklärt, wie dieser funktioniert: „Öffnen Sie die Fahrertür mit der rechten, statt mit der näheren linken Hand. So dreht sich Ihr Oberkörper automatisch nach links, Sie machen den Schulterblick und laufen nicht mehr Gefahr, einen nahenden Radfahrenden beim Aussteigen zu übersehen.“

