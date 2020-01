Herne. In Herne beginnt die Umgestaltung des Ostbachs. Dafür werden auch Bäume gerodet. Für Bürger gibt es dazu eine Informationsveranstaltung.

Herne: Ostbach wird ab Frühjahr umgestaltet und verlegt

Im Frühjahr will die Emschergenossenschaft in Herne mit der Umgestaltung des Ostbachs beginnen. Ab 2022 soll das Gewässer in den Sodinger Bach übergeleitet werden und anschließend über den Landwehrbach in die Emscher fließen. Zu dem Projekt findet nun eine Bürgerveranstaltung statt.

Bislang verläuft der Ostbach westlich des Hölkeskamprings über eine Strecke von 3000 Metern unterirdisch verrohrt durch das Herner Stadtgebiet, heißt es in einer Mitteilung der Emschergenossenschaft. Die neue Überleitung des Ostbachs solle hingegen parallel zum Hölkeskampring in Richtung Norden verlaufen. Im Bereich zwischen dem bisherigen Verlauf und der Mont-Cenis-Straße soll es künftig in der Nähe des Otto-Hahn-Gymnasiums Aufenthaltsräume am Wasser geben.

Schulen wollen „blaues Klassenzimmer“ nutzen

Für das geplante „blaue Klassenzimmer“, das im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam für das Neue Emschertal“ mit dem NRW-Städtebauministerium umgesetzt werde, hätten Schüler und Lehrer des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Schillerschule bereits Ideen für den Lernort im Freien gesammelt. So soll das blaue Klassenzimmer einen Zugang zum Ostbach und Sitzmöglichkeiten aus Natursteinblöcken bieten, um den Unterricht an das Gewässer verlegen und dort auch Untersuchungen durchzuführen zu können.

Künftig soll der Ostbach laut Emschergenossenschaft bis zur Straße „Im Uhlenbruch“ aus Platzmangel geradlinig verlaufen, bevor er im Stadtgarten in einen geschwungenen Verlauf geführt werden könne. Dann führe die neue Trasse am nördlichen Rand des Uhlenbruchs entlang, bevor der Ostbach in den Sodinger Bach übergeleitet werde. Bevor die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen, seien bis Februar 2020 Rodungsarbeiten am Nordrand des Uhlenbruchs und südlich des Otto-Hahn-Gymnasiums erforderlich.

Die Emschergenossenschaft berichtet bei einer Informationsveranstaltung für Bürger über die geplanten Maßnahmen. Termin: Donnerstag, 16. Januar, um 18 Uhr im Foyer des Otto-Hahn-Gymnasiums (Hölkeskampring 168).