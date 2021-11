Herne: Online-Veranstaltung zu Sport und Ernährung bei Krebs

Herne. Der Herner Professor Dirk Strumberg lädt am Donnerstag, 4. November, zur Online-Veranstaltung „Mit Sport und Ernährung gegen Krebs“ ein.

Professor Dirk Strumberg, Direktor der Medizinischen Klinik III Onkologie am Marien Hospital Herne, lädt gemeinsam mit Experten aus der Bewegungsmedizin, Psychoonkologie und Ernährungsberatung am Donnerstag, 4. November, zur Online-Veranstaltung „Mit Sport und Ernährung gegen Krebs“ ein. Das Programm richtet sich an Krebspatienten, Angehörige und Interessierte.

Die Veranstaltung dreht sich unter anderem darum, wie Patienten gegen häufige Begleiterscheinungen von Krebstherapien, wie Appetitlosigkeit und Mangelernährung, mit gezielter Ernährung vorgehen können und somit ihre Lebensqualität entscheidend verbessern. Auch das Fatigue-Syndrom ist ein Thema. Dabei handelt es sich um ein Gefühl von anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung und Antriebslosigkeit. Das Fatigue-Syndrom lässt sich auch durch viel Schlaf und Erholung nicht beseitigen. Durch körperliche Aktivität dagegen schon: Sie gibt dem Patienten die Möglichkeit, selbst gegen die Krankheit und die therapiebedingten Nebenwirkungen aktiv zu werden und hilft gegen oft damit einhergehende Depressionen sowie gegen Schmerzen.

Die Veranstaltung findet von 16 bis 19 Uhr online über die Plattform Zoom statt. Angemeldete Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen zum Ablauf und den Zugangsdaten. Die Anmeldung ist online unter www.marienhospital-herne.de/krebs möglich.

