Herne öffnet Wertstoffhof: Das sind die Regeln für Besucher

Herne. Montag öffnet der Herner Wertstoffhof nach einer Corona-Pause. Bürger sollen nur kommen, wenn es absolut nötig ist. Sie müssen Regeln beachten.

Der Wertstoffhof an der Meesmannstraße 2 wird am Montag, 22. April, wieder geöffnet – aber nur „kontrolliert“, wie Entsorgung Herne mitteilt.

Wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie wurde der Wertstoffhof am 21. März dicht gemacht. Ab Montag können Bürger dort wieder alle Abfälle und Wertstoffe in haushaltsüblichen Mengen abgeben, teilt Entsorgung Herne mit. Dafür stünden Container zur Aufnahme von Sperrmüll/ Altholz, Metallschrott, Bauschutt, Grünabfall und Papier/Pappe/Kartonage sowie Leichtstoffverpackungen (Gelbe Säcke) bereit. An einer Annahmetheke würden auch Elektroaltgeräte, Batterien und Leuchtstoffröhren angenommen. Schadstoffe könnten wegen personeller Einschränkungen aber auch weiterhin nicht abgegeben werden. Zuletzt wurden in Herne immer mehr Abfälle illegal entsorgt.

Nur elf Fahrzeuge gleichzeitig dürfen aufs Gelände

Auf dem Gelände des Wertstoffhofes würden Schutzmaßnahmen eingeführt, um zu verhindern, dass sich Kunden oder Personal einem Infektionsrisiko aussetzen. Daran, stellt Entsorgung Herne klar, habe sich jeder Kunde zu halten. Dazu gehöre: Die Zufahrt zum Wertstoffhof werde durch Security-Mitarbeiter geregelt, Fahrzeuge müssten sich zweispurig im Einfahrtsbereich einreihen, eingelassen werde nur eine beschränkte Anzahl von maximal elf Fahrzeugen gleichzeitig. Mit Wartezeiten sei deshalb zu rechnen.

Weitere Vorgaben: Bei der Anlieferung dürfen laut Mitteilung maximal zwei Personen im Fahrzeug sein, die Bezahlung – je nach Menge und Müllart 2,50, oder 10 Euro – sollte vorrangig bargeldlos mit EC-Karte erfolgen. Wenn das nicht möglich sei, sollte der Betrag passend übergeben werden. Kunden müssten zudem so lange in ihren Fahrzeugen bleiben, bis sie an der Reihe sind. Empfohlen werde zudem, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Beim Abladen sei außerdem ein Sicherheitsabstand zu weiteren Personen von mindestens zwei Metern zu gewährleisten.

Horst Tschöke, Chef von Entsorgung Herne, appelliert an die Bürger: „Bitte suchen Sie den Wertstoffhof nur auf, wenn es wirklich dringend erforderlich ist.“ Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, um altes Gerümpel, das man beim Keller aufräumen gefunden habe, auf dem Wertstoffhof zu entsorgen. In der Zeit der Corona-Pandemie stehe die Vermeidung des Infektionsrisikos an erster Stelle. Entsorgung Herne behalte sich vor, den Wertstoffhof wieder zu schließen, wenn der Betrieb nicht so verlaufe, dass der Infektionsschutz jederzeit gewährleistet ist.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17, Samstag, 8 bis 14 Uhr