Herne: OB Dudda kündigt „Aufsehen erregende Projekte“ an

Oberbürgermeister Frank Dudda will bis Ende Oktober 2020, wenn die Amtszeit des Rates und des Oberbürgermeisters endet, weiter „Vollgas“ geben. Das sagt er im Interview mit der WAZ. Pro Monat, kündigt der OB an, wolle er „mindestens zwei Ausrufezeichen“ in Herne setzen.

Für das abgelaufene Jahr zieht Dudda eine positive Bilanz: „2019 war wieder ein gutes Jahr für Herne, das uns kräftig nach vorne gebracht hat.“ So sei im städtischen Haushalt erneut eine „schwarze Null“ erwirtschaftet und die Arbeitslosenquote unter zehn Prozent gedrückt worden. Nicht zuletzt sei die Zahl der Ausbildungsplätze stark gestiegen und die Langzeitarbeitslosigkeit erneut abgebaut worden, außerdem habe sich das Investitionsklima in Herne „drastisch verbessert“. Besonders negativ in Erinnerung bleibe Dudda dagegen ein Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ über Herne. Dieser sei „eine Katastrophe“ gewesen und habe Investoren aufgeschreckt.

Ziel: 2020 ein besonders „strahlendes Projekt“ für jeden Stadtbezirk

Zieht er für die SPD – wie hier 2015 – noch einmal in den OB-Wahlkampf? Das will Frank Dudda in der ersten Januarwoche bekanntgeben. Foto: Ralph Bodemer

Für 2020 hat Dudda viel vor. Ob er im September für eine zweite Amtszeit kandidiert, ließ er aber noch offen; in der ersten Januar-Woche wolle er seine Entscheidung bekannt geben. Bis zum Ende der Ratsperiode Ende Oktober wolle er aber die gute Vorarbeit der Stadt in dieser Amtszeit nutzen, „um auch 2020 wieder einige Aufsehen erregende Projekte auf den Weg zu bringen“.

Näher ins Detail will er noch nicht gehen. Nur so viel: „Wir erwarten, dass wir in allen vier Stadtbezirken ein besonders strahlendes Projekt vorstellen können.“ Außerdem hoffe er auf mindestens eine weitere Großansiedlung. „Und wir werden erleben, dass an den Bahnhöfen etwas geschieht.“

Seine Ziele für 2020 fasst der 56-Jährige so zusammen: „noch mehr Ausbildung, noch mehr neue Arbeitsplätze, noch besseres Wohnen, mehr Kitas, mehr Schulen, weniger Schadstoffe, mehr Bäume.“ Und vielleicht, so fügt er an, gebe es über eine Olympia-Bewerbung von Rhein-Ruhr noch die Chance, etwas für das Sportstätten-Angebot in Herne zu tun.

Weitere Städtepartnerschaft mit den USA möglich

Der OB schaut auch über seine Amtszeit hinaus. Sollte er 2021 Oberbürgermeister sein, dann würde er für eine weitere Städtepartnerschaft werben – mit den USA. „Viele der stärksten Arbeitgeber in Herne kommen aus Amerika, darunter UPS und Innospec“, begründet der SPD-Politiker. Und: „Wir wollen unsere Lage, unsere Logistikstruktur und unser weltumspannendes Netzwerk global nutzen.“ Amerika sei mehr als Burger King, McDonald’s und Trump: „Da gibt es handfeste Strukturen, die uns verbinden.“ Diese zu festigen, gehe am besten, wenn man eine Partnerschaft eingehe, die Menschen zusammenbringe.

Welche Partnerstadt in den USA zu Herne passe, müsse noch geprüft werden. Dudda gibt die Zielrichtung aber vor: „Wir brauchen eine Stadt, die mit dem gleichen Geist ausgestattet ist wie wir: eine Partnerstadt, in der es also tendenziell eine Zeit lang abwärts ging, die dann aber die positive Wende geschafft hat.“ Einen Kandidaten habe er schon: Grand Rapids in Michigan. Die 200.000 Einwohner große Stadt sei von US-Journalisten genauso niedergeschrieben worden wie Herne vom „Spiegel“ – und habe darauf mit einem tollen Video auf Youtube reagiert.