Herne: Notarztwagen kollidiert im Einsatz mit Auto

Ein Notarztwagen ist in Herne während einer Einsatzfahrt mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Herne. Ein Notarztwagen ist in Herne im Einsatz mit einem Auto kollidiert. Die Notärztin war auf die Fahrspur des Gegenverkehrs gewechselt.

Während einer Einsatzfahrt ist es am Sonntag, 25. Juli, zu einem Unfall von einem Notarztwagen und einem Auto gekommen. Laut Polizei war eine 28-jährige Herner Notarztfahrerin gegen 14.30 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Stöckstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs und wechselte im Bereich der Hausnummer 22 auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, um links an einem wartenden Linienbus vorbeizufahren.

Vor dem Linienbus kam es zu einer Kollision mit dem Auto eines 65-jährigen Herners. Nach bisherigem Stand fuhr dieser vor dem Bus von der Stöckstraße aus nach links in Richtung Oberhofstraße. Der 65-Jährige wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

