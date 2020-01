Herne: Neues Pflegeheim auf Seniorcampus in Baukau geplant

Die Planungen für ein neues Pflegeheim an der Forellstraße in Baukau nehmen Fahrt auf. Die Stadt stellt nun der Politik die Pläne vor.

Das Unternehmen Protea Care hat auf dem „Seniorcampus“ an der Forellstraße 46 Ende 2017 ein Pflegeheim „Wohnen am Schloss“ mit 80 Plätzen eröffnet, auch die Johanniter haben dort vier Wohngebäude gebaut. Nun soll der Campus erweitert werden, geplant ist das Pflegeheim „Wohnen am Park“, eine vollstationäre Einrichtung mit ebenfalls 80 Einzelzimmern, so die Pläne der Stadt. Ein Grund für diese zweistufige Planung: In NRW dürfen Pflegeheime maximal 80 Plätze haben. Laut Stadt sind weitere Pflegeplätze in Herne dringend erforderlich; auch bei einer Realisierung der Pläne auf dem Seniorcampus würde die Zahl der benötigten Plätze nicht ausreichen.

Auch Geschäfte, Begegnungsraum und Verwaltungseinheit geplant

Für den Schulneubau entlang der Forellstraße müssten 25 Bäume (rot markiert) gefällt werden. In Grün: der Baumbestand, der erhalten bleiben soll. Das alte Schulgebäude (gelb) soll abgerissen werden. Auf einem Teil des bisherigen Schulhofs wird ein Pflegeheim (blau) gebaut. Foto: Stadt Herne

Ergänzend sollen – ähnlich wie im Pflegeheim „Wohnen am Schloss“ – in dem neuen Gebäude Geschäfte, zum Beispiel ein Restaurant und Eiscafé, sowie ein Begegnungsraum und eine Verwaltungseinheit unterkommen. Der Investor will ein viergeschossiges Gebäude mit einem Staffelgeschoss bauen, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Geplant sei eine verputzte Fassade und eine Klinkerfassade im Erdgeschoss – vergleichbar mit dem „Mutterhaus“. Die Erschließung soll über das angrenzende Grundstück erfolgen.

Das Pflegeheim soll auf einem Teil des Grundstücks der maroden Grundschule Forellstraße gebaut werden. Im Sommer 2019 hatte die Politik beschlossen, 25 Bäume an der Forellstraße zu fällen, damit dort ein Schulneubau errichtet werden kann. Der Kahlschlag und der Ablauf der Planung stießen bei Grünen, Linken und Piraten auf Kritik. Der Schulhof soll dabei verkleinert werden, auf dem ebenfalls begrünten Teil des Schulhofs – dem so genannten Hexenwald mitsamt dem Hausmeistergebäude – will Protea Care das neue Pflegeheim bauen. 2020/21 soll das alte Grundschulgebäude abgerissen und der Neubau bezogen werden.

In der kommenden Woche diskutiert der Ausschuss für Umweltschutz über das Vorhaben (Mittwoch, 15. Januar, 16 Uhr, Rathaus Herne, großer Sitzungssaal). Das letzte Wort hat der Haupt- und Personalausschuss am Dienstag, 11. Februar (selber Ort, selbe Zeit).