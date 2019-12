Herne. Seit Monaten steht die frühere Szenekneipe Nils in Herne-Mitte leer. Nun hat der Eigentümer das Geheimnis gelüftet, wer in die Räume einzieht.

Herne: Neuer Mieter für Ex-Szenekneipe Nils gefunden

Gerüchte über die Zukunft der seit Monaten geschlossenen Szenekneipe Nils gab es schon zuhauf. Nun hat Bäckermeister Marc Sponheuer, Besitzer des Hauses in Herne-Mitte, das Geheimnis über die Zukunft des freien Ladenlokals gelüftet.

Er habe nach dem Aus für die Szenekneipe Nils Ende März 2019 mit einer Reihe von interessierten Gastronomen gesprochen, doch deren Wünsche und Vorstellungen seien nur mit einem Kostenaufwand zu erfüllen gewesen, der für ihn nicht in Betracht komme, sagt Sponheuer der WAZ. Deshalb ziehe nun eine Versicherungsagentur in die freien Räume auf der Freiligrathstraße ein. Der Thekenbereich beispielsweise sei über 20 Jahr alt und hätte rundumerneuert werden müssen. Auf den Besitzer wäre wohl auch die Neuanschaffung des kompletten Kücheninventars zugekommen. „Ferner musste man auch mit erheblichen Renovierungsarbeiten rechnen“, so der Hauseigentümer.

Versicherungsagentur kommt im Februar oder März

Schließlich sei auch eine Erneuerung der Gaststätten-Konzession fällig gewesen - „auch das ein nicht unerheblicher Kostenfaktor“. Sponheuer weiß, dass sich angesichts der zentralen Lage eine Reihe von Menschen lieber eine Gaststätte oder ein Restaurant gewünscht haben. Aber, so fragt er, wenn eine entsprechende Nachfrage bestanden hätte, warum „wurde dann die Kneipe Nils geschlossen?“

Die Arbeiter für den Umbau des 200 Quadratmeter großen Ladenlokals rücken voraussichtlich Mitte Januar an, sagt der Bäckermeister. Die Versicherungsagentur halte entweder Anfang Februar oder Anfang März Einzug. Die Büro- und Mitarbeiterräume in der zweiten Etage, die zum Nils gehörten, würden in eine Wohnung umgewandelt.