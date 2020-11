Herne: Neue Hochschulambulanz für Krebspatienten eröffnet

Am Marien Hospital in Herne gibt es eine neue Hämato-Onkologische Hochschulambulanz.

Herne. In Herne gibt es für Krebspatienten eine neue Hochschulambulanz. Am Marien Hospital werden Patienten ganzheitlich versorgt – unter einem Dach.

Im Marien Hospital in Herne gibt es eine neue Hochschulambulanz für hämatologische und onkologische Erkrankungen. Das teilt der Klinikbetreiber St. Elisabeth-Gruppe mit. Krebspatienten würden dort von der Diagnose über die Behandlung bis hin zu begleitenden Angeboten umfassend versorgt.

Grundsätzlich sei die Diagnose Krebs für alle Betroffenen ein einschneidendes Ereignis, heißt es in einer Mitteilung des Klinikbetreibers. Häufig erschwerten Termine bei verschiedenen Spezialisten den Alltag von Krebspatienten durch eine Vielzahl von Fahrtwegen und langen Wartezeiten zusätzlich. In der neuen Hämato-Onkologischen Hochschulambulanz am Marien Hospital am Hölkeskampring sei das anders: Die Experten versorgten in der Uniklinik Patienten ganzheitlich unter einem Dach und legten dabei besonderen Wert auf individuelle Belange und Bedürfnisse.

Herne: Ärzte auf kurzem Weg für die Patienten verfügbar

Da niedergelassene Ärzte – insbesondere Internisten und Allgemeinmediziner – der Hochschulambulanz direkt Patienten zuweisen könnten, erhielten diese problemlos und zeitnah Termine. Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen seien unter einem Dach auf kurzem Weg für die Patienten verfügbar. Das Angebot reiche vom gesamten Spektrum der Diagnostik über eine umfassende onkologische Therapie bis hin zu begleitenden Angeboten wie Schmerztherapie und Psychoonkologie.

Auch für Betroffene mit seltenen hämatologischen und onkologischen Krankheitsbildern wie etwa verschiedenen Formen von Leukämie biete die Ambulanz Vorteile. Krebspatienten hätten dort auch die Möglichkeit, über klinische Studien von neuen Behandlungsmethoden zu profitieren. Auch für umfassende Zweitmeinungen seien die Ärzte zur Stelle.

Das Team steht Patienten von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter Telefon 02323/499-1646 und per E-Mail an OnkologischeAmbulanz@elisabethgruppe.de zur Verfügung.