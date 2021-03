Herne: Neue Corona-Teststelle in der Christuskirche Wanne

In der Christuskirche in Wanne können sich Herner Bürger kostenlos auf Corona testen lassen.

Herne. Bürger aus Herne können sich ab sofort in der Evangelischen Christuskirchen in Wanne auf das Corona-Virus testen lassen. Termine gibt es online.

Ab sofort können sich Hernerinnen und Herner in der Evangelischen Christuskirche in Wanne-Mitte kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Bei der neu eingerichteten Corona-Teststelle handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Neuen Apotheke und der Evangelischen Kirchengemeinde Wanne-Eickel.

„Uns ist es als evangelische Kirche besonders wichtig, einen Beitrag zur Identifikation von Menschen zu leisten, die ohne Symptome die Corona-Krankheit verbreiten“, sagt der für die evangelische Christuskirche zuständige Pfarrer Frank Weyen. Nur mithilfe von Reihentestungen, wie zum Beispiel in Tübingen, könnten die Inzidenzzahlen verringert werden.

Christuskirche steht nach dem Test für Gebet und Andacht zur Verfügung

Termine für die Teststelle in der Christuskirche können unter https://die-neue-apotheke.com/corona-tests/ gebucht werden. Im Nachgang zur Testung stehe die Kirche auch für Gebet und Andacht zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter 02325 569059.

Die Neue Apotheke bietet darüber hinaus in ihrer Filiale, Bahnhofstraße 55, und in einem Zelt auf der Bahnhofstraße (Ecke Glockenstraße in Herne) kostenlose Corona-Antigen-Schnelltests an. Das Ergebnis steht in der Regel nach 15 Minuten fest.