Herne: Neubau von 88 Wohnungen im Kaiserquartier beginnt

Bis Herbst 2025 entstehen im Kaiserquartier in Herne-Baukau 88 Wohnungen,

Herne Der zweite Bauabschnitt im Herner Kaiserquartier beginnt. Nun entstehen sechs Mehrfamilienhäuser an der Forellstraße. Die Nachfrage ist groß.

Das Kaiserquartier in Herne-Baukau nimmt immer konkretere Formen an. Der Innenausbau in den gewerblichen Gebäuden ist in vollem Gang, nun beginnt die E-Gruppe mit dem Wohnungsbau.

Direkt hinter der Gewerbeimmobilie an der Kreuzung Kaiserstraße/Forellstraße entstehen sechs Mehrfamilienhäuser mit 88 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von rund 6700 Quadratmetern, teilt die E-Gruppe mit. Sozial geförderte und frei finanzierte Wohnungen würden in den Objekten gemischt vermietet. Mit einer Darlehenssumme von etwa 11,2 Millionen Euro werde der Wohnungsbau öffentlich gefördert. Wie sehr Wohnraum in Herne gefragt ist, hatte Steven Engler, Geschäftsführer der E-Gruppe, vor wenigen Tagen mit einer Zahl eingeordnet: Für die 88 Wohnungen gebe es bereits rund 500 Interessensbekundungen.

Ender Ulupinar (Bauleiter), Lars Rexforth (Architekt), Steven Engler (Geschäftsführer E-Gruppe), Frank Dudda (Oberbürgermeister) und Gernot Engler (Geschäftsführer E-Gruppe, v.l.) beim symbolischen Spatenstich. Foto: Thomas Schmidt / WAZ

Insgesamt geht die E-Gruppe von einer Investition in Höhe von etwa 26 Millionen Euro aus. Steven Engler wünscht sich mit dem Kaiserquartier eine Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere für Herner Familien. „Wir haben das Quartier als Ganzes gedacht, aber die Mieter der Wohnhäuser werden ganz besonders davon profitieren. Eine Familie kann hier alles, was sie braucht, fußläufig erreichen.“ Der Grund: Ins Kaiserquartier ziehen unter anderem ein Edeka-Markt, der Discounter Aldi und ein Drogeriemarkt ein. Auch eine Gastronomie wird kommen. „Das bedeutet weniger Stress und mehr Zeit für die Familie“, so Engler.

+++ Nachrichten aus Herne. Lesen Sie auch +++

„Das Wohnen wird immer mehr zu einer Schlüsselfrage der sozialen Stadtentwicklung“ so Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda beim symbolischen Spatenstich. Mit diesem Wohnprojekt, in dem es unter anderem 40 öffentlich geförderte Wohnungen geben werde, werde ein wichtiger Baustein des Kaiserquartiers geschaffen. In Baukaus neuer Mitte entstehe ein attraktiver Mix aus Wohnen, Nahversorgung, Gastronomie, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung und Bildung.

Die E-Gruppe plant die Fertigstellung der Wohngebäude für Herbst 2025.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel