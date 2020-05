Herne: Nach Einbruch in Baukau sucht Polizei weitere Zeugen

Unbekannte sind in Herne-Baukau in ein Bürogebäude eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto).

Herne. Bei einem Einbruch in Herne-Baukau ist ein Tresor gestohlen worden, der mehrere Autoschlüssel enthielt. Zeugen beobachteten einen grünen 3er BMW.

Nach einem Einbruch am späten Samstagabend, 16. Mai, in ein Bürogebäude in Herne-Baukau, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand sollen die Täter laut Polizei an der Germanenstraße 72 durch Hochschieben der Außenrolllade und Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten vorgedrungen sein. Von dort sollen sie einen Tresor, der unter anderem Fahrzeugschlüssel enthielt, zu einem in der Nähe abgestellten Auto gebracht haben und geflüchtet sein.

Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 22.50 Uhr Zeugen auf Geräusche aufmerksam und beobachteten zwei verdächtige Personen an einem Auto. Das Fahrzeug, ein grüner 3er BMW älteren Baujahres, parkte in einem Fußweg zwischen der Straße „Lackmanns Hof“ und der Germanenstraße.

Herne: Zeugen beobachten drei verdächtige Personen

Nach Zeugenangaben soll ein dunkel gekleideter Mann, mit Kapuze oder Mütze auf dem Kopf, Gegenstände in den Wagen eingeladen haben, während ein weiterer Mann sich auf dem Fahrersitz befand. Nachdem der Wagen wegfuhr, soll sich eine dritte verdächtige Person zu Fuß in Richtung „Lackmanns Hof“ entfernt haben. Diese trug einen grauen Jogginganzug mit weißen Streifen.

Die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35 suchen Zeugen, insbesondere eine Frau, die an den Männern und an dem Auto vorbeigegangen ist. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441 (Bochumer Kriminalwache) entgegengenommen.

