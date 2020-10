Herne: Motorroller-Fahrerin stürzt nach Unfall auf Fahrbahn

Herne. Beim einem Unfall in Herne ist eine Motorroller-Fahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kam ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Bereich.

Die Polizei meldet einen schweren Unfall in Herne-Baukau: Eine Autofahrerin und eine Motorroller-Fahrerin, 73 und 60 Jahre alt, stießen am Mittwochnachmittag zusammen. Die 60-jährige Hernerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Viktoriastraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Roonstraße kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit der Motorrollerfahrerin, heißt es weiter.

Die Rollerfahrerin, ebenfalls aus Herne, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Motorroller musste abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme, erst nach 15 Uhr gaben die Beamten den Verkehr wieder frei. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.