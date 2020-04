Bei einem Unfall am Technischen Rathaus wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Blaulicht Herne: Motorradfahrer bei Unfall in Wanne schwer verletzt

Herne. Bei einem Unfall in Wanne-Eickel ist ein Motorradfahrer (47) am Technischen Rathaus schwer verletzt worden. Der Herner kam ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer ist am Technischen Rathaus in Wanne-Eickel bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 57-jähriger Autofahrer aus Iserlohn am Mittwochnachmittag von der Langekampstraße nach links in die Landgrafenstraße in Richtung Dorneburger Park einbiegen. Dabei stieß er mit seinem Auto mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Der 47-jährige Motorradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Der Iserlohner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.