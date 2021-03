Herne: Moritz Neumeier soll nun zum Kultur-Open-Air kommen

Herne. Der Gastspiel des Tegtmeier-Preisträgers Moritz Neumeier in Herne muss zum dritten Mal verschoben werden. Nun soll er zum Kultur-Open-Air kommen.

Der für den kommenden Samstag, 20. März, geplante Nachholtermin des Gastspiels von Kabarettist und Comedian Moritz Neumeier aus dem vergangenen März muss nun zum dritten Mal verschoben werden. Das teilen die Flottmann-Hallen mit. Der Tegtmeier-Jurypreisträger von 2019 soll möglichst noch in diesem Jahr stattfinden: Geplant sei sein Auftritt nun am Mittwoch, 2. Juni 2021 – jedoch nicht in den Flottmann-Hallen, sondern unter freiem Himmel im Rahmen des Kultur-Open-Air 2022 auf dem Außengelände.

Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, heißt es weiter. Neue Karten gebe es vorerst nicht. Bis zum Ausbruch der Pandemie im letzten Jahr waren für das ursprünglich für den 18. März 2020 vorgesehene Gastspiel bereits so viele Karten verkauft, dass die Maximalkapazitäten der Flottmann-Hallen unter Coronaschutz-Auflagen anschließend immer überschritten worden seien. Noch nicht abzusehen sei jetzt, wie viele Besucher Anfang Juni tatsächlich auf das Außengelände dürfen. Deshalb bleibe der Vorverkauf weiterhin gestoppt.