Herne: Mondpalast steht für 2021 schon kreativ unter Dampf

Der Mondpalast von Wanne-Eickel und der Revue Palast Ruhr stehen für das Jahr 2021 bereits kreativ unter Dampf. Kurz vor Weihnachten startete Prinzipal Christian Stratmann eine Zukunftswerkstatt für die bunte Theaterfamilie – natürlich mit Abstand und Maske im großen Mondpalast-Foyer. Eingeladen waren alle, die sich vor, auf und hinter der Bühne für Deutschlands großes Volkstheater und das Travestie-Theater auf Zeche Ewald in Herten ins Zeug legen. „Wir haben viele Ideen gesammelt“, sagt der Prinzipal. „Was wir davon tatsächlich umsetzen dürfen, wird sich zeigen.“

Prinzipal feiert 70. Geburtstag

Auch wenn der Prinzipal und sein Team zunächst nur auf Sicht navigieren können, peilt Stratmanns Unterhaltungsdampfer interessante Ziele an. Zum Beispiel den 18. Februar 2021, an dem Prinzipal Christian Stratmann seinen 70. Geburtstag feiert. Was ursprünglich als rauschende Jubiläumssause mit jeder Menge Promi-Beteiligung geplant war, wird wegen Corona nur in sehr viel kleinerem Rahmen stattfinden dürfen. Vergnüglich soll es aber trotzdem werden. Eine Hauptrolle beim prinzipalischen Wiegenfest - so viel darf verraten werden - könnte der historische Mondpalast-Turm spielen.

Sigi Domkes neues Stück spielt im Waschsalon

Erste Konturen nimmt auch der Ort an, an dem Hausautor Sigi Domke und Regisseur Thomas Rech die nächste Mondpalast-Komödie stattfinden lassen wollen: in einem Wanne-Eickeler Waschsalon. Zwischen Wäschekörben, Münzautomat und Waschpulverresten führt Domke auf dem Papier bereits ein witziges und buntgemischtes Ruhrgebietsvölkchen zusammen. Der Termin für den neuen Spaß steht – wie so viele Planungen - noch in den Sternen, vor April rechnet allerdings niemand damit, vielleicht wird sogar erst im Herbst gewaschen und geschleudert.

Theaterfest geplant

Ob Frühjahr, Sommer oder Herbst: In jedem Fall wünscht sich die Theaterfamilie die Wiedereröffnung des Mondpalasts als fröhliches Theaterfest, unter Umständen sogar gekrönt durch ein Sommer-Special von „Dinner for Wan(ne)“. Auch im RevuePalast Ruhr tüftelt Regisseur Ralf Kuta bereits an Kostümen und Musik für eine neue Show. Was genau er auf die Bühne zaubern wird, behält der „Greatest Showman on Zeche“ noch für sich, der Titel aber steht schon fest: „Hurra, wir leben noch!“

>>> Der Mondpalast bleibt zunächst bis zum 10. Januar geschlossen.

>>> Das Kartentelefon ist weiterhin von montags bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr besetzt: 02325 588 999.

