Herne. In Herne kündigt sich ein neuer Leerstand an: Auf der Bahnhofstraße gibt ein großes Modehaus auf – mitten in der Corona-Krise.

Die Modekette H & M macht ihre Filiale in Herne dicht. Das Modehaus an der Ecke Bahnhofstraße/Behrensstraße schließt mitten in der Corona-Pandemie . Am Samstag, 5. Dezember, gehen in dem Geschäft die Lichter aus. Für die Herner Innenstadt sei das „ein herber Rückschlag“, sagt Norbert Menzel, Chef der Werbegemeinschaft IG City, zur WAZ.

Die schwedische Modekette H & M öffnete im Februar 2009 in Herne seine 334. Filiale. Auf 1500 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen seither auf zwei Etagen fasst das komplette Sortiment . Nun folgt nach rund zehn Jahren das Aus, wie es im Schaufenster heißt. „Wir werden dich vermissen“, steht da in großen roten Lettern. Kunden werden für ihren Einkauf bei der Kette auf die Filiale in Dortmund verwiesen.

Herne: Es wird nicht leicht sein, diesen Platz zu füllen

Herber Rückschlag: Norbert Menzel, Chef der IG City in Herne. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Der von der Corona-Krise gebeutelte Modehändler H & M hatte vor Wochen angekündigt, dass er sein Filialnetz eindampfen will. Dass es nun auch Herne trifft, sei „sehr schade“, sagt IG-City-Chef Menzel. Er habe bereits versucht, mit der H&M-Zentrale Kontakt aufzunehmen, um Gründe für das Aus zu erfahren – vergeblich.

Besonders ärgerlich: Zuletzt sei es gelungen, die Herner Innenstadt wieder zu beleben, neue Projekte auf den Weg zu bringen und Leerstand zu beheben, sagt er mit Verweis etwa auf die Neuen Höfe Herne am Robert-Brauner-Platz, die jetzt zum Großteil fertig seien. Die Schließung von H & M sei bitter, entstehe an exponierter Stelle doch wieder ein Leerstand. Und zwar ein großer dazu: „Es wird nicht leicht sein, diesen Platz zu füllen – vor allem nicht in der Corona-Krise.“