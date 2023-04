Herne-Mitte: Stadt stellt neues Konzept für Plätze vor

Ein (Negativ-)Beispiel, wie man einen Platz nicht umgestalten sollte: der Europaplatz an der Kreuzkirche in Herne-Mitte.

Herne. Wie können Plätze in Herne-Mitte besser gestaltet und genutzt werden? Dieser Frage ging die Stadt seit August nach und legt nun ein Konzept vor.

Plätze in Herne – spätestens seit der nach Meinung vieler Bürgerinnen und Bürger misslungenen Umgestaltung des Europaplatzes ein schwieriges Thema. Die Stadt hat nun seit August ein neues Konzept für die Nutzung und Weiterentwicklung von öffentlichen Herner Plätzen entwickelt. Das Ergebnis soll am Ende Mai vorgestellt werden.

In den von einem Dortmunder Planungsbüro gesteuerten Prozess zur Erstellung des 40-seitigen Konzepts seien wesentliche Akteurinnen und Akteure aus Politik, Verwaltung, Einzelhandel und Wirtschaft eingebunden worden, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Dieses Konzept wird am Mittwoch, 24. Mai, in einer Abschlussveranstaltung im Veranstaltungszentrum Gysenberg, Am Revierpark 40, ab 16 Uhr präsentiert.

In naher Zukunft werde der Robert-Brauner-Platz als zentraler Platz der Herner Fußgängerzone umgestaltet, so die Stadt. Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität unter anderem durch Grünelemente und Außengastronomie führe allerdings zu Einschränkungen bei Veranstaltungen. Dieser Aspekt sei der unmittelbare Anlass gewesen, ein Rahmenkonzept für Plätze in Herne Mitte zu entwickeln. Dieses nehme neben dem Thema Veranstaltungen die wichtigsten Plätze und öffentlichen Räume der Herner Innenstadt „in der kompletten Breite ihrer Funktionen, Potenziale und Herausforderungen in den Blick und zeigt Handlungsansätze für ihre bauliche, gestalterische und nutzungsbezogene Weiterentwicklung auf“.

Die Veranstaltung am 24. Mai ist öffentlich. Aus organisatorischen Gründen bittet die Stadt Herne jedoch um eine vorherige Anmeldung bis zum 15. Mai an: karen.schulz@herne.de.

