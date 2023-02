In Herne-Mitte haben mehrere Mülltonnen gebrannt. (Symbolbild)

Feuerwehr Herne-Mitte: Mehrere Mülltonnen brennen in der Nacht

Herne. In Herne-Mitte haben in der Nacht mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Herne-Mitte haben am Mittwochmorgen, 15. Februar, mehrere Mülltonnen gebrannt. Zeugen meldeten laut Polizei im Zeitraum von 0.10 bis 2.30 Uhr mehrere Brände im Bereich der Bahnhofstraße, Museumsstraße, Kirchhofstraße und Vinckestraße. Die Feuerwehr löschte die brennenden Mülleimer und Container, so die Polizei.

Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel