Herne-Mitte: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Wohnung

Herne. Die Herner Feuerwehr ist wegen eines Kaminbrandes in Herne-Mitte ausgerückt. Unter dem Kamin hatte sich unbemerkt ein Schwelbrand ausgebreitet.

Die Herner Feuerwehrleitstelle hat am Sonntag, 15. Oktober, um 22.38 Uhr ein Notruf erreicht, dass nach dem Betreib eines Kaminofens der betroffene Raum verraucht sei. Neben Löschzug und Freiwilliger Feuerwehr wurde auch ein Bezirksschornsteinfeger zur Einsatzstelle an der Siepenstraße in Herne-Mitte alarmiert, so die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine „mäßige Verrauchung“ des Raumes, in dem der Kaminofen stand, fest.

Als im Nebenraum minimal Rauch aus dem Fußbodenbereich zu erkennen war, wurde der Holzdielenboden eröffnet. Es ließ sich laut Feuerwehr erkennen, dass im Bodenbereich ein Schwelbrand sein musste. Der Kaminofen wurde daraufhin großflächig aus seiner Verkleidung ausgebaut. Dabei stellte sich heraus, dass die Holzbalkendecke unter dem Kamin auf einer Fläche von circa einem Quadratmeter stark weggebrannt war.

Die betroffenen Holzbalken wurden mit einem sogenannten Kleinlöschgerät gelöscht. Dadurch konnte ein größerer Wasserschaden vermieden werden, so die Feuerwehr. Insgesamt waren zehn Kräfte der Berufsfeuerwehr und zwei Kräfte des Rettungsdienstes circa zweieinhalb Stunden im Einsatz. Die Bewohner konnten nach Ende der Maßnahmen wieder in ihre Wohnung zurück.

