Die Herner Veranstaltungsreihe „Lecker in Eickel“ lädt am Freitag, 23. September, wieder zum entspannten Wochenende-Einstieg.

Lecker in Eickel

Lecker in Eickel Herne: Mit „Lecker in Eickel“ entspannt ins Wochenende

Herne. „Lecker in Eickel“ lädt am Freitag, 23. September, wieder zum entspannten Einstieg ins Wochenende - diesmal auch mit Spezialitäten von Sizilien.

Der Wetterbericht sagt voraus, dass es keinen Regen gibt - also lädt „Lecker in Eickel“ am kommenden Freitag, 23. September, wieder zum entspannten Einstieg ins Wochenende.

Veranstalter Peter Meinken bietet die bekannte und erfolgreiche Rezeptur: Bei Speisen und Getränken können die Menschen auf dem alten Eickeler Marktplatz den frühherbstlichen Abend genießen. Neben einem Imbiss-Stand wird es Bier, Wein und weitere alkoholische Getränke geben, selbstverständlich auch Produkte der Alten Drogerie Meinken. Zusätzlich würden am Freitag sizilianische Spezialitäten angeboten, darunter auch sizilianischer Gin, so Meinken.

Beginn ist um 16 Uhr, um 21.30 Uhr ist Schluss, wobei die Gäste ihren Abend anschließend in einer der Gaststätten im unmittelbaren Umfeld fortsetzen können. Der letzte Termin von „Lecker in Eickel“ in diesem Jahr ist für Freitag, 14. Oktober, geplant.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel