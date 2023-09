Herne: Mickys Kinderland verspricht viele Attraktionen

Herne. Das mobile Micky-Kinderland gastiert in Herne - auf dem Parkplatz des Real-Markts in Baukau. Der Veranstalter verspricht zahlreiche Attraktionen.

Das mobile Micky-Kinderland gastiert erstmals in Herne - auf dem Parkplatz des Real-Markts in Baukau. Der Veranstalter verspricht vom 21. September bis 22. Oktober zahlreiche Attraktionen.

Im Angebot seien Wasser-Rutschen, Wasser-Becken und Riesen-Hüpfbrücken, Rutschen, ein Bälle-Bad und ein Riesen-Parcours, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Das Kinderland sei das perfekte Sommer-Highlight für die ganze Familie, denn auch Erwachsene könnten die Spielgeräte benutzen. Zusätzlich gebe es viele Sitzmöglichkeiten und Schattenplätze. Auch Speisen und Getränke seien im Angebot.

Die Öffnungszeiten sind an Wochentagen von 14 bis 18 Uhr, an den Wochenenden von 12 bis 18 Uhr. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder zehn Euro, für Erwachsene vier Euro.

