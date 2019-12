Herne. Der Herner Metzger Dilchert ist auf Expansionskurs. In Dortmund-Mengede will er die zehnte Filiale an einem traditionsreichen Standort eröffnen.

Herne: Metzger Dilchert ist weiter auf Expansionskurs

Die Fleischerei Dilchert aus Herne übernimmt die Filiale des Metzgers Beermann im Dortmunder Stadtteil Mengede. Damit habe sein Betrieb dann insgesamt zehn Standorte, berichtet Frank Dilchert.

Sein Berufskollege Carl Beermann hat sich lange Zeit bemüht, einen Nachfolger für das eigene Unternehmen zu finden. Zwischenzeitlich habe es sogar nach einer Lösung ausgesehen, erläutert der 63-Jährige. Doch inzwischen stehe fest, dass er niemanden finde, der den Traditionsbetrieb aus Waltrop, 1904 gegründet, übernehmen könne.

Stadtteil hat 12.000 Einwohner

Damit stand eigentlich die komplette Schließung fest, sowohl für das verbliebene Geschäft in Waltrop als auch für das in Mengede. Doch dort hat sich Medienberichten zufolge Frank Dilchert mit dem Hauseigentümer verständigt und wird am 16. Januar das Ladenlokal in unmittelbarer Nähe zum Mengeder Marktplatz übernehmen. Viele Kunden sind froh, dass sie nun auch weiterhin einen Metzger in ihrer Nähe haben. Der Stadtteil hat rund 12.000 Einwohner.

Der Mitarbeiterstamm werde sich aus ehemaligen Beermann-Mitarbeitern als auch neuen Kräften zusammensetzen, berichtet Dilchert auf Anfrage. In Dortmund sei es seine inzwischen vierte Filiale. Insgesamt sind für das 1935 gegründete Unternehmen heute rund 100 Beschäftigte tätig. Metzgermeister Karl Dietrich hatte seinerzeit die erste Fleischerei auf der Bochumer Straße in Wanne-Eickel eröffnet.