Herne: Menschen feiern Heiligabend Gottesdienste im Autokino

Herne In Herne wurden Heiligabend drei Gottesdienste in einem Autokino gefeiert. Rund 400 Autos reisten an. In den Pkw wurde auch gesungen.

In Herne hat es Heiligabend zum ersten Mal Gottesdienste in einem Autokino gegeben. Wegen der Corona-Krise und der gestiegenen Zahl der Infizierten waren kurz vor Weihnachten viele Gottesdienste abgesagt worden.

Damit trotzdem viele Menschen die Möglichkeit hatten, an einem Gottesdienst an Heiligabend teilzunehmen, gab es am Donnerstag zwei ökumenische Familiengottesdienste im Autokino - um 14.30 und 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Möbelzentrum Zurbrüggen in Herne-Süd sowie um 18 Uhr ebenfalls dort eine Christvesper der evangelischen Kirche für Erwachsene. "Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen", zeigte sich Melanie Jansen, Pfarrerin der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde, nach den drei Gottesdiensten "sehr zufrieden und glücklich".

Besucher erhielten Liedzettel und abends eine Kerze

Die Familiengottesdienste seien mit jeweils 150 Autos "ausverkauft" gewesen, bei der Christvesper seien immerhin noch über 100 Autos auf dem Parkplatz gewesen. In jedem Pkw seien bei allen drei Gottesdiensten jeweils "mindestens drei, eher vier Menschen" gewesen. Hinzu gekommen sei im Fall der Kreuzkirchengemeinde auch ein Livestream aus der Kirche, wie ihn viele evangelischen und katholische Gemeinden an Heiligabend angeboten haben.

Bei den Familiengottesdiensten sang auf der Bühne Britta Lauenstein, bei der Christvesper Andrea Gernitz, für die Musik sorgte jeweils Wolfgang Flunkert. Die Geistlichen sowie die Sänger und Musiker waren auf einer Großbildleinwand zu sehen, Worte und Musik wurden über das Radio in die Autos übertragen. Die Besucher bekamen Liedzettel, so dass sie Lieder wie "Stille Nacht" oder "O du Fröhliche" mitsingen konnten. Abends wurden auch Kerzen verteilt, die in den Pkw entzündet wurden.

Dass die Gottesdienste zu Weihnachten wegen der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden konnten, sei sehr traurig, sagt Pfarrerin Jansen. So habe es diesmal auch kein Krippenspiel mit Kindern geben können. Aber: Die als Ersatz geplanten Gottesdienste im Autokino seien "ein guter Ersatz" gewesen, bilanzierte sie.