Herne: Mehr Parkplätze für den Cranger Weihnachtszauber

Herne. Eine neue Ampelschaltung, Anwohnerparkplätze sowie mehr öffentliche Parkplätze: Was sich beim Cranger Weihnachtszauber für Autofahrer ändert.

Zusätzliche Parkplätze sollen die Anwohnerinnen und Anwohner, aber auch Besucherinnen und Besucher des Cranger Weihnachtszaubers (17. November bis 31. Dezember 2022) entlasten, teilt die Stadt Herne mit. Auch wird eine Ampelschaltung geändert. Im vergangenen Jahr gab es viel Kritik an zugeparkten Straßen und Blechlawinen rund um den Cranger Kirmesplatz.

In diesem Jahr vom 17. November bis 31. Dezember: der Cranger Weihnachtszauber. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Um die Anwohnerinnen und Anwohner von Altcrange und An der Cranger Kirche zu entlasten, hätten Veranstalter und Stadt beschlossen, dass in diesem Jahr ein Anwohnerparkplatz mit 100 Plätzen an der Ecke der Heerstraße eingerichtet wird. Bisher seien dort Weihnachtsbäume verkauft worden. Für diejenigen, die zu ihren Grundstücken nach Altcrange fahren, werde es wieder eine separate Fahrspur geben. In diesem Jahr werde sie mit Schranken abgeteilt, auch die Zufahrt zur Firma Schwing erhalte Schranken. Damit die Fußgängerinnen und Fußgänger bequem zum Kirmesplatz kommen, ohne auf die Anwohnerspur zu laufen, werde der Veranstalter ein weiteres Stück Weg pflastern lassen.

Auch für Besucherinnen und Besucher wird es laut Stadt mehr Parkmöglichkeiten geben. Am hinteren Teil werde Parkplatz 2 auf 450 Plätze vergrößert, sodass dann insgesamt 1000 Parkplätze zur Verfügung stünden. Diese würden vom Veranstalter bewirtschaftet und seien kostenpflichtig. Dafür soll die Beleuchtung verbessert und der Untergrund mit Schotter aufgeschüttet werden. Das soll laut Stadt verhindern, dass sich bei Regen Pfützen bilden. Außerdem wolle der Veranstalter mehr Sicherheitspersonal stellen, das unter anderem Schranken beaufsichtigt und Anreisende zu freien Parkplätzen lotst.

Nachrichten in Herne – Lesen Sie auch:

Nicht zuletzt: Damit auch schon die Anreise einfacher sei, werde die Stadt für die Zeit des Weihnachtszaubers die Ampelschaltung an der Kreuzung Dorstener Straße/Heerstraße anpassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel