Herne: Mayersche empfiehlt „Das wandelnde Schloss“

Dazu bestimmt ein Pechvogel zu sein und das nur weil sie die Älteste von drei Schwestern ist - nicht gerade die beste Voraussetzung für Sophie, die nach dem Tod ihres Vaters den Hutladen übernehmen soll. Es kommt sogar noch besser. Denn irgendwie hat Sophie es geschafft, den Zorn der Hexe aus der Wüste auf sich zu ziehen. Diese verwandelt sie in eine alte Dame und sie kann niemanden von dem Fluch erzählen. Fest davon überzeugt, dass ihr jetzt nichts Schlimmes mehr passieren kann, macht sich Sophie auf in ihr eigenes Abenteuer.

Zauberer soll Herzen verspeisen

Durch Zufall, Glück oder Unglück trifft sie auf das wandelnde Schloss, das dem mächtigen aber herzlosen Zauberer Howl gehört. Von ihm wird erzählt, dass er die Herzen junger Mädchen verspeist. Überzeugt davon das Howl an dem Herz einer alten Frau nicht interessiert ist, beschließt Sophie selbst eine Nacht in dem Schloss zu verbringen. Dort schuftet der Feuerdämon Calcifer. Dieser schlägt ihr einen Handel vor. Wenn Sophie seinen Vertrag mit Howl auflösen kann, dann wird er sie von ihrem Fluch befreien. Doch was wird Howl selbst zu der eigensinnigen Dame sagen und ist er wirklich so herzlos wie alle erzählen?

Verfilmt von Oscar-Preisträger Hayao Miyazaki ist dieses Buch ein absolutes Muss für Fans des Films. Aber auch jeder andere ist eingeladen, das wandelnde Schloss zu besuchen.

„Das wandelnde Schloss“ von Diana Wynne Jones, Droemer Knaur Verlag, 12,99 Euro.