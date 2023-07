Herne: Maskierter Mann reißt Senioren Handtasche vom Hals

Herne. Nach dem Handtaschenraub am vergangenen Donnerstag in Eickel meldet die Herner Polizei erneut einen Raub, bei dem eine Seniorin das Opfer war.

Nach bisherigem Kenntnisstand griff ein maskierter Mann eine 84-jährige Hernerin gegen 18.35 Uhr auf Höhe der Realschule Crange an der Semlerstraße 4 von hinten an, brachte die Frau zu Boden und riss ihr die Handtasche vom Hals. Als die Dame um Hilfe rief, flüchtete der Täter auf einem dunklen Mountainbike über die Stöckstraße und die Hammerschmidtstraße in Richtung Emscherstraße.

Ein Zeuge (31, aus Herne), der dem Kriminellen bis zu einem Supermarkt an der Hammerschmidtstraße 76 nachlaufen konnte, beschreibt den Täter wie folgt: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, blondes Haar, blaue Augen, schmächtige Statur und bekleidet mit einer blauen Jeans mit roten Nähten. Zudem habe der Täter seine zuvor getragene Gesichtsmaske während der Flucht abgelegt.

Die 84-Seniorin blieb bei dem Überfall unverletzt. Eine Nahbereichsfahndung durch die herbeigerufenen Polizeibeamten verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

