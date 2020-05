Herne: Mann schlägt bei Kontrolle auf Zugbegleiterin ein

Herne. Ein 65-Jähriger hat in einem Zug zwischen Essen und Wanne-Eickel auf eine Zugbegleiterin eingeschlagen. Er trug keinen Mund-Nase-Schutz.

Ein 65-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 24. Mai, in einem Zug zwischen Essen und Wanne-Eickel auf eine Zugbegleiterin eingeschlagen und sie getreten. Laut Polizei konnten couragierte Reisende den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten. Als die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof in Wanne-Eickel eintrafen, wurde ihnen der vermeintliche Täter von den Mitreisenden übergeben.

Mann trug keinen Mund-Nasen-Schutz

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll es während der Fahrscheinkontrolle zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Mann habe während der Fahrt keine erforderliche Mund-Nasen-Maske getragen und habe auch kein gültiges Zugticket vorgewiesen. Er habe dann die Zugbegleiterin bedrängt und ihr später mit der Faust mehrmals gegen den Kopf geschlagen.

Als die 37-Jährige zu Boden fiel, habe der Mann aus Lengerich ihr gegen den Kopf getreten, so die Polizei. Zeugen griffen ein und hielten den 65-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Zugbegleiterin musste ihren Dienst abbrechen und begab sich in ärztliche Behandlung.

