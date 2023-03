Herne: Mann bricht Auto auf – und wird von Kamera gefilmt

Herne. Ein Mann hat in Herne ein Auto geknackt und eine Uhr gestohlen. Sein Pech: Er wurde gefilmt. Nun sucht die Polizei mit dem Bild nach dem Täter.

Nach einem Diebstahl aus einem Auto in Herne hat die Polizei Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Sie fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Diebstahl aus dem Auto ereignete sich bereits vor über einem halben Jahr: am 16. September 2022 gegen 15.30 Uhr an der Straße Schleusenweg in Horsthausen, teilt die Polizei mit. Der bislang Unbekannte soll das Auto aufgebrochen, den Innenraum durchwühlt und dann eine hochwertige Smartwatch gestohlen haben.

Eine Überwachungskamera, die am Carport angebracht war, hat den Tatverdächtigen gefilmt, so die Polizei auf Nachfrage. Ein Richter hat die Bilder nun zur Fahndung freigegeben.

Wer den Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, der kann sich bei der Polizei unter 0234 909-8505 sowie -4441 melden.

