Herne: Mann auf A-42-Rastplatz ohnmächtig geprügelt

Herne. Auf einem Rastplatz an der A 42 ist ein Mann angegriffen und ausgeraubt worden. Die Angreifer flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Parkplatz „Am Lusebrink“ auf der A 42 in Fahrtrichtung Duisburg, zwischen der Auffahrt Bladenhorst und der Abfahrt Herne-Börnig, haben unbekannte Täter einen 42-jährigen Mann aus Castrop-Rauxel angegriffen und Bargeld gestohlen. Sie entkamen unerkannt vom Tatort. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 2. November, um 14 Uhr.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall wie folgt: Der 42-Jährige war auf dem Weg zu seinem Auto, als er plötzlich von hinten einen Schlag auf den Kopf erhalten habe. Danach hätten sie mit Fäusten auf ihn eingeschlagen, bis er ohnmächtig geworden sei. Vermutlich habe es sich um drei Männer gehandelt, teilt die Polizei mit. Als er kurze Zeit später wieder zu sich gekommen sei, habe Bargeld gefehlt. Seine Geldbörse habe der Mann neben sich auf dem Boden aufgefunden.

Zeuge (26) hilft dem Verletzten auf dem A-42-Rastplatz

Ein 26-jähriger Zeuge sei dem Verletzten zu Hilfe geeilt, könne jedoch auch keine Angaben zu den Tätern machen. Der Zeuge hat den Verletzten in ein Krankenhaus gefahren, so die Polizei. Nach der ärztlichen Versorgung suchte der 42-Jährige die nächste Polizeidienststelle auf, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Aussagen sollen sich potenzielle Zeugen zur Tatzeit am Rastplatz aufgehalten haben, die gegebenenfalls Angaben zum Tathergang machen können. Die Polizei bittet Hinweise an die 0800 2361 111 weiter zu geben.

