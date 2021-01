Die Polizei rückte in der Nacht nach Herne-Mitte in die Fußgängerzone aus.

Blaulicht Herne: Mann (19) nachts in Fußgängerzone ausgeraubt

Herne. In der Nacht ist ein Herner (19) in der Herner Fußgängerzone überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Herner (19) ist in der Nacht in der Herner Fußgängerzone überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22. auf 23. Januar.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 19-Jährige gegen 3.30 Uhr auf der Bahnhofstraße 78 von zwei etwa 18- bis 18-Jährigen angesprochen. Plötzlich wurde der Herner von einem der Männer geschubst. Der 19-Jährige rannte daraufhin davon, wurde aber eingeholt und umgerissen. Dabei stahlen ihm die Unbekannten eine Halskette. Laut Polizei hatten die Täter ein „südländisches“ Aussehen und sprachen mit südländischem Akzent; nähere Informationen zu dieser Beschreibung teilt die Polizei nicht mit. Bei der der Tat wurde der Herner leicht verletzt.

Herne: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Überfall. Hinweise nimmt das zuständige Herner Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0234/909-8505 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.