Herne: Männer-WG der Lebenshilfe zieht ins We-house

Ein Wunsch wird Wirklichkeit: Die Herner Lebenshilfe realisiert ihr erstes inklusives Wohnprojekt - und das im Sodinger We-house. In einem der „wohl interessantesten Bauvorhaben Deutschlands“ entsteht zurzeit auf fast 150 Quadratmetern eine Wohngemeinschaft für Klienten der Lebenshilfe Herne/Wanne-Eickel im ambulant betreuten Wohnen.

Im November oder Dezember würden vier Männer mit Behinderungen – alle um die 40 – in das We-house einziehen, berichtet der Verband. Alle leben bisher in eigenen Wohnungen oder in Wohnstätten der Lebenshilfe. Ende Juni habe der Vorstand den Gesellschaftervertrag der We-house Herne Kommanditgesellschaft unterzeichnet.

Schwerpunkte Vielfalt, Gemeinschaft, Solidarität und Nachhaltigkeit

„Das besondere Konzept des Hauses hat uns überzeugt. Mit den Schwerpunkten Vielfalt, Gemeinschaft, Solidarität und Nachhaltigkeit stimmen wir zu 100 Prozent überein,“ sagt Christina Heldt, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Herne Selbstbestimmt Wohnen gGmbH. Mitte Juli besuchten die Lebenshilfe-Vorstände Georg Schneider und Bernhard Schnidder mit Christina Heldt die Baustelle.

Dort wurden sie nicht nur von Bauleiter Vasco da Silva empfangen, sondern auch von den zukünftigen We-house-Mitgesellschaftern Petra Faryar, Kornelia Sczudlek und Roland von Thienen. Mit sichtbarem Stolz hätten sie „Wohnung Nr. 13“ im sogenannten „Riegel“ des Wohnprojekts vorgestellt, der den ehemaligen Hochbunker mit der Wohnbebauung der Mont-Cenis-Straße verbindet.

Die zukünftige Vierer-WG umfasst vier Mieterzimmer mit zwei Bädern, eine Gemeinschaftsküche mit Essplatz und einen Balkon, ein barrierefreies Bad und bodentiefe Fenster. Die Wohnung Nr. 13 liegt im 3. Stock des Gebäudes mit Blick auf die Mont-Cenis-Straße.

