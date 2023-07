Herne: Männer nach versuchtem Kabeldiebstahl festgenommen

Herne. In Herne haben zwei Männer versucht, auf einer Baustelle Kabel zu klauen. Zeugen bemerkten den Vorfall. Die Polizei nahm die beiden Männer fest.

Nach einem versuchten Diebstahl am Montagabend, 3. Juli, auf einer Baustelle in Herne sind zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 20.30 Uhr auf dem ehemaligen Schulgelände an der Straße „Grimberger Feld“. Zwei Tatverdächtige verschafften sich nach aktuellem Stand der Polizei unbefugt Zutritt zur dortigen Baustelle und machten sich mit Werkzeug an den Kabeln zu schaffen.

Zeugen bemerkten die Eindringlinge und verständigten die Polizei. Noch bevor das Duo flüchten konnte, nahmen eintreffende Polizeibeamte die beiden jungen Männer (21, aus Herten; 23, aus Gelsenkirchen) vorläufig fest. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

