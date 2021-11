Herne: Mädchen (12) bei Unfall verletzt – Fahrer flüchtet

Herne. Bei einem Unfall ist ein Mädchen (12) in Herne leicht verletzt worden. Es lief trotz roter Ampel über die Straße. Der Pkw-Fahrer flüchtete.

In Herne ist es am Dienstag, 9. November, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind und einem Pkw gekommen. Nun sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer.

Nach derzeitigem Stand der Polizei wollte die Zwölfjährige aus Herne gegen 17.20 Uhr die Holsterhauser Straße in Richtung Bochumer Straße überqueren. Laut Zeugenaussagen lief das Mädchen trotz roter Ampel über die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit einem schwarzen Pkw, der auf der Holsterhauser Straße in Richtung Sodinger Straße unterwegs war. Das Mädchen aus Herne wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagenteam versorgte das Kind, in ein Krankenhaus musste es nicht, so die Polizei.

Der Fahrer des schwarzen Wagens entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich zur Geschäftszeit unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

