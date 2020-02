Herne: Mädchen (10) missbraucht – Männer verurteilt

Im Prozess um den mutmaßlichen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens aus Baukau hat das Bochumer Landgericht zwei 37 und 42 Jahre alte Herner verurteilt.

In dem Bochumer Missbrauchsprozess wurde das Duo zu jeweils einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt. Während der ältere Angeklagte eine Bewährungschance erhielt, muss der jüngere die Strafe laut Urteil auch absitzen. Grund: Der 37-Jährige ist bereits vorbestraft. Bei den verurteilten Männern handelt es sich jeweils um ehemalige Lebenspartner der Mutter des mutmaßlichen Opfers.

Angeklagte schwiegen vor Gericht

Ort der Verhandlung: das Justizzentrum Bochum. Foto: Guido Kirchner / dpa

Beide Männer haben zu den Missbrauchsvorwürfen bis zuletzt eisern geschwiegen. Nach intensiver Befragung der minderjährigen Belastungszeugin in nicht öffentlicher-Verhandlung waren die Richter der 8. Jugendschutzkammer am Ende aber überzeugt, dass sich zumindest der 42-jährige Angeklagte Mitte 2017 einmal an dem damals zehn Jahre alten Mädchen sexuell vergriffen und es zudem per WhatsApp sexuell belästigt hat. Im Falle des jüngeren Angeklagten hatten die Richter doch vermehrt Zweifel an der Zeugenaussage und sprachen den 37-Jährigen letztlich vom Vorwurf des Kindesmissbrauchs teilweise frei.

Verurteilt wurde der Herner allerdings wegen des Herstellens und Besitzes von kinderpornografischen Bildern. Am 30. August 2018 waren zeitgleich die Herner Wohnungen der Angeklagten durchsucht und dabei auch mehrere Handys sowie ein Laptop mit belastendem Kinderporno-Material beschlagnahmt worden.