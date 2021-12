Herne: Lob für feste Polizeisprechstunde in Sodingen

Auf einen Kaffee mit der Polizei: Am 15. Dezember führten die Hauptkommissare Joachim Blewonska (li.) und Mario Zimmermann (re.) vor dem Edeka-Markt in Horsthausen die Aktion „Coffee with a Cop“ durch. In Sodingen soll es nun eine feste Sprechstunde geben, allerdings ohne Kaffee.

Herne. Die Herner Polizei bietet künftig feste Sprechzeiten in Sodingen und Wanne-Nord an. Aus der Politik gibt es Lob - und einen weiteren Wunsch.

Sodingens Bezirksbürgermeister Mathias Grunert begrüßt die Ankündigung der Herner Polizei, künftig regelmäßige Sprechzeiten in der Dienststelle an der Thorner Straße anbieten zu wollen.

„Es ist noch gar nicht so lange her, da stand die Sodinger Dienststelle zur Disposition und es bestand sogar die Gefahr, dass die Anzahl der Bezirksbeamten reduziert werden könnte“, so Grunert. Damals habe das zu einer breiten Diskussion geführt, in der die Bedeutung von vor Ort sichtbaren und ansprechbaren Polizeibeamten hervorgehoben worden sei.

Bezirksbürgermeister Mathias Grunert freut sich über die künftig regelmäßige Sprechstunde der Polizei in Sodingen. Foto: SPD

Wunsch nach einem festen Angebot auch im Feldherrenviertel

Der Bezirksbürgermeister bedankt sich nun ausdrücklich bei Felix Horn, Leiter der Polizeidirektion Herne, für die Entscheidung, künftig an der Thorner Straße in Sodingen und auch in Wanne-Nord dem von „weiten Teilen der Bevölkerung“ getragenem Wunsch nach regelmäßigen Sprechstunden vor Ort zu entsprechen: „Schließlich steht für die zahlreichen Aufgaben der Polizei ja nicht auf einmal mehr Personal zur Verfügung.“

Natürlich wünsche er sich ein ähnliches Angebot auch für den Norden des Stadtbezirks, also beispielsweise im Feldherrenviertel in Horsthausen. Es sei sehr zu begrüßen, dass dort im Dezember vor Edeka Vogel die Aktion „Coffee with a Cop“ durchgeführt worden sei. Auch in Bezug auf diesen Wunsch sei er zuversichtlich. „Wir sind hierüber bereits seit einiger Zeit – auch dank der Initiative Zukunft Feldherrenviertel – im Gespräch und haben ja auch dort einen engagierten und gut vernetzten Bezirksbeamten vor Ort.“ Ein ähnliches regelmäßiges Angebot wie an der Thorner Straße wäre „ganz klar ein großer Pluspunkt“, so Grunert.

Der Bezirksdienst Sodingen an der Thorner Straße 30 ist dienstags und donnerstags zwischen 11 und 12 Uhr vor Ort und unter 02323 - 950 3652 zu erreichen. Der Bezirksdienst Wanne-Nord an der Hauptstraße 341 (ggü. Wanner Markt) ist freitags zwischen 8 und 12 Uhr ständig besetzt (02325 - 960 3751 sowie -3752, -3753 und -3754).

