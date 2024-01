Die Feuerwehr rückte zu einem Fahrzeugbrand in Herne aus.

Blaulicht Herne: Lkw plötzlich in Flammen – Straße beschädigt

Herne Fahrer und Beifahrer eines Lkw sind in Herne mit dem Schrecken davongekommen: Plötzlich stand ihr Lkw in Flammen. Die Feuerwehr rückte an.

Die Feuerwehr in Herne hat einen Lkw gelöscht, der in Brand geraten war. Fahrer und Beifahrer konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Zum Einsatz: Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch, 10. Januar, gegen 12.30 Uhr alarmiert. Der Fahrer eines kleinen Lastwagens hatte auf der A42 Rauch im hinteren Bereich seines Fahrzeugs bemerkt und war daraufhin an der Anschlussstelle Herne-Börnig von der Autobahn abgefahren. Kurz darauf breitete sich Feuer im Fahrzeug aus, deshalb verließen Fahrer und Beifahrer den Lkw schnell. Sie blieben unverletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug an der Sodinger Straße bereits voll in Flammen, so die Feuerwehr weiter. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr eingesetzt. Die Straße war für den Zeitraum der Löscharbeiten komplett gesperrt; Folge war Rückstau bis auf die Autobahn. Damit nicht genug: Auch die Straßendecke wurde durch das Feuer stark beschädigt. Im Einsatz waren drei Einsatzfahrzeuge mit insgesamt sieben Einsatzkräften der Wache 1 sowie die Polizei.

