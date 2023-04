Herne: Lkw-Fahrer (55) aus Recklinghausen stirbt nach Unfall

Herne. Nach einem Alleinunfall in Herne-Sodingen ist ein 55-jähriger Lkw-Fahrer verstorben. Die Polizei geht von einem internistischen Notfall aus.

Ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Recklinghausen ist am Mittwoch, 26. April, gegen 7.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall an der Industriestraße in Herne verstorben. Ursache für den Alleinunfall könnte nach Ermittlungen der Polizei ein internistischer Notfall sein.

Der Recklinghäuser befuhr mit seiner Zugmaschine samt Auflieger die Industriestraße in Richtung Sodingen, teilt die Polizei mit. Unmittelbar nach der Einmündung Am Trimbuschhof verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr nach rechts auf eine Grünfläche und kollidierte mit einem Baum. Anschließend setzte er den Lkw zurück und fuhr wieder auf die Fahrbahn, wo er schließlich stehen blieb, so die Polizei.

Der Mann verstarb trotz rettungsdienstlicher Versorgung noch vor Ort. Die Unfallstelle wurde bis 10 Uhr großräumig abgesperrt, der Verkehr wurde laut Polizei umgeleitet. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

