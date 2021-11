Herne: Lions verkaufen Kids-Adventskalender für guten Zweck

Herne. Der Lions-Club Herne-Emschertal verkauft 4000 Kids-Adventskalender. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein signiertes Trikot vom VfL Bochum.

Als der Förderverein des Lions-Clubs Herne-Emschertal sich auf den Weg gemacht habe, seinen ersten Adventskalender auf den Markt zu bringen, habe niemand ahnen können, dass die Akquise von Preisen sogar „die kühnsten Erwartungen übertreffen wird“, teilt der Förderverein mit. Jetzt stehe fest: 252 Gewinne stehen hinter den Türchen der 4000 Kalender, die es zum Preis von je sechs Euro zu kaufen gibt, heißt es in einer Mitteilung.

Hinter jedem der 24 Türchen verberge sich ein QR-Code, der auf die Seite www.herner-helfen-hernern.de verweise, wo ab dem 1. Dezember täglich neue Gewinnnummern und die dazugehörigen Preise bekannt gegeben würden. Unter anderem verlosen die Lions drei Familienausflüge in den Europapark Rust und den Heide-Park, zwei Fahrräder, Kinokarten, Ponyreitgutscheine, Jahreskarten für den Tierpark Bochum und für das Planetarium.

Herne: Mit Einnahmen wird Kindern das Schwimmen beigebracht

Zu den Highlights der Verlosung gehören laut Förderverein zwei kindgerechte Trikots von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum, beide von den jeweiligen Teams signiert. „Mit den Einnahmen aus dem Verkauf werden die Lions Kindern aus unserer Stadt das Schwimmen beibringen.“ Auch aus diesem Grund habe Oberbürgermeister Frank Dudda gerne die Schirmherrschaft über den Kids-Kalender übernommen.

Wer einen Kalender haben möchte, bekommt ihn unter anderem bei der Mayerschen Buchhandlung in Herne an der Bahnhofstraße, bei SignArt am Hölkeskampring 181, im Puma Profi Shop in Wanne-Nord, bei Blickpunkt Optik an der Hauptstraße 21 in Eickel, in der Kinderapotheke von Robert Sibbel in Wanne-Mitte. Darüber hinaus ist das Team des Lions-Clubs an den kommenden Samstagen vor diversen Supermärkten im Stadtgebiet mit kleinen Ständen vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel