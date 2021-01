Herne: Linke fordern weitere Sperrung der Hauptstraße

Die Linken in Herne wollen die Hauptstraße vom Süden bis zum St. Jörgen-Platz für den Autoverkehr sperren lassen.

Herne. Die Linken in Herne fordern die Sperrung der Hauptstraße in Eickel in einem weiteren Bereich. Die Verkehrssituation sei katastrophal.

Die Linken in Herne schlagen vor, die Hauptstraße in Eickel zwischen Auf der Wenge und Burg-/Friedgrasstraße für den Autoverkehr zu sperren. Die Verkehrssituation für Fahrrad- und E-Scooterfahrer sei in vielen Straßen des Stadtteils katastrophal, begründet die Fraktion.

Um die Verkehrswende voran zu treiben und den Autoverkehr zu vermindern, sei es zwingend notwendig, die Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Streckenführung im Stadtgebiet deutlich zu verbessern, so die Linken in ihrem Vorstoß für den kommenden Planungsausschuss und die Bezirksvertretung Eickel.

Menschen müssen zum Umsteigen animiert werden

Auf dem Abschnitt der Hauptstraße zwischen Auf der Wenge und Burg-/Friedgrasstraße gebe es keinen Fahrradweg, weder auf der Straße noch auf dem Bürgersteig. Am Straßenrand parkten entweder Fahrzeuge, oder der Bordstein sei wegen der Bahnhaltestelle sehr hoch. Zudem gebe es Straßenbahnschienen, und die durchgezogene Linie als Überholverbot werde von vielen Autofahrern missachtet. Diese Umstände machten es "sehr gefährlich" für Fahrrad- und E-Scooterfahrer, auf diesem Stück der Hauptstraße zu fahren.

Mehr Menschen müssten dazu animiert werden, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie auch E-Scooter umzusteigen, so die Linken. Das fordere auch der OB. Jetzt müsse auch die Infrastruktur verbessert werden. Die Hauptstraße werde größtenteils als Durchfahrtsstraße genutzt. Der Parkplatz sei über die Friedgrasstraße zu erreichen, wodurch die Einzelhändler keine Einbußen durch die Sperrung hätten. Und: Es würden nur einige wenige Parkplätze wegfallen, so die Linken.

