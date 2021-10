Herne: Vermisster Bjarne (18) ist Toter unter Förderturm

Der historische Förderturm auf Teutoburgia ist seit einiger Zeit eingezäunt. In diesem Bereich wurde Anfang Oktober eine Leiche entdeckt.

Herne. In der Herner Siedlung Teutoburgia ist Anfang Oktober eine Leiche entdeckt worden. Bei der Leiche handelt es sich um den vermissten Bjarne (18).

In der Herner Siedlung Teutoburgia ist am Montag, 4. Oktober, eine Leiche entdeckt worden. Nun steht fest, um wen es sich bei der Leiche handelt.

Laut Polizei wurde der Leichnam unter dem historischen Fördergerüst gefunden. Die durchgeführte Obduktion hat nun ergeben, dass es sich dabei um den vermissten 18-jährigen Bjarne handelt. Dieser wird seit etwa zwei Monaten vermisst. Der 18-Jährige war Mitte August von einem Rastplatz an der A42 bei Castrop-Rauxel weggelaufen. Die Polizei suchte unter anderem mit Hubschraubern und Mantrailer-Hunden nach ihm. Es gibt keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.

Mitarbeiter der Stadt hatten bei Grünpflegearbeiten - das Grün unter dem Gerüst ist gestutzt worden - morgens gegen 8.30 Uhr eine männliche Leiche entdeckt, teilte die Polizei damals mit.

Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222. Die Anrufe sind kostenlos, die Nummern sind rund um die Uhr zu erreichen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet im Internet einen Selbsttest, Wissen und Adressen zum Thema Depression an. Im Online-Forum können sich Betroffene und Angehörige austauschen. Für Jugendliche gibt es ein eigenes Forum.

