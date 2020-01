Herne: Künstler Hans-Jürgen Jaworski vom Norden inspiriert

Seit Jahren fährt Hans-Jürgen Jaworski nach Skandinavien. Und immer wieder hat er sich zu neuen Bildern und Objekten anregen lassen. Jetzt hat er einen Teil von ihnen in einer Ausstellung zusammengefasst. Ab Freitag zeigt er seine Werke in der Galerie des Evangelischen Krankenhauses an der Wiescherstraße. „Der Kompass meiner Seele zeigt nach Norden“ nennt er seine Präsentation.

Ursprüngliche Natur in den Werken verarbeitet

„Im Norden finde ich immer noch die Freiheit im Alltag“, kommentiert Hans-Jürgen Jaworski seine Vorliebe für den Norden. Es ist vor allem aber die zum Teil noch menschenleere, ursprüngliche Natur, die er in seinen Werken verarbeitet. In der Ausstellung sind kleine Aquarelle der winterlichen Landschaft zu sehen. Mit weinigen Linien hält er die vom Schnee bedeckte Natur fest, in der der nur noch wenige Büsche aus der weißen Pracht ragen.

Vor allem lässt er sich von den Birkenwäldern inspirieren. Da gibt es ganz naturalistisch gemalte Bilder von Wäldern. In anderen Arbeiten ziehen sich einzelne Stämme quer durch das Bild. Rindenreste werden zu collagierten Reliefstrukturen, die in die Malerei eingebettet sind.

Baumscheiben zu Objekten verarbeitet

In seinen Objekten verarbeitet Jaworski Baumscheiben, die ihm als Malgrund dienen. Er montiert sie auf Eisenstäben zu Stelen, die im Raum stehen. Aus alten Resten von Baumstämmen hat er kopfartige Gebilde geschaffen. Verrostete Eisenreste, Nägel und Ketten werden zu Nasen, Mündern, Augen und Haaren.

Holz dient Hans-Jürgen Jaworski aber auch als natürliche Druckplatte. Mit kleinen Holzscheiten druckt er dünne farbige Streifen, die aneinandergereiht wie Buchrücken erscheinen. „Manchmal sind die Dinge, die ich in der Natur finde, einfach nur schön“, sagt er selbst. „Da muss man gar nicht mehr viel dran machen.“ Er macht natürlich doch. Und auch, wenn einiger Werke schon mal in anderen Ausstellungen zu sehen waren, ist es spannend zu erkunden, wie vielfältig und unterschiedliche sich Hans-Jürgen Jaworski von der Natur anregen lässt.

Eröffnung mit einem Künstlergespräch

Die Ausstellung „Der Kompass meiner Seele zeigt nach Norden“ wird am Freitag um 18 Uhr in der Galerie des Evangelischen Krankenhauses an der Wiescherstraße mit einem Künstlergespräch eröffnet. Für die musikalische Begleitung sorgt das Jazz-Trio „The Spam“. Hans-Jürgen Jaworski selbst lädt am Mittwoch, 19. Februar, und Mittwoch, 18. März, jeweils um 16 Uhr zu einer Führung ein. Seine Arbeiten sind bis zum 10. Mai zu sehen.