Herne: Küken verlaufen sich – Feuerwehr rettet Entenfamilie

Die Feuerwehr in Herne hat am Wochenende bei einer „Familienzusammenführung“ geholfen und eine Entenfamilie gerettet.

Anwohner der Straße Auf dem Rohde im Stadtteil Sodingen hatten die Leitstelle der Feuerwehr Herne verständigt, weil sich eine Gruppe Entenküken in ihrem Garten verirrt hatte, teilte die Feuerwehr auf ihren Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram mit. „Die Mutter-Ente kreiste über dem Garten, kam jedoch nicht näher heran“, heißt es da.

Herne: Enten-Mutter folgte Löschfahrzeug in der Luft

Die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Wache 1 fing die Entenküken im Garten ein und habe dann versucht, auch das Muttertier einzufangen, damit die ganze Familie an einen sicheren Ort gebracht werden konnte. „Da spielte die wehrige Mutter aber nicht mit, also musste eine neue Taktik her“, so die Feuerwehr. Konkret: Die Einsatzkräfte hätten die Küken kurzerhand eingepackt und zu den Teichen an der Sodinger Straße gefahren. Und tatsächlich: Die Enten-Mutter sei in der Luft dem Löschfahrzeug gefolgt.

Nachdem die kleinen Vögel am Teich in die Freiheit entlassen wurden, hätten sie sich sofort mit ihrer Mutter auf dem Teich getroffen. „Ente gut, alles gut“, resümiert die Feuerwehr.

