Herne: Kollision von Radfahrern - Kind (7) verletzt sich

Die Polizei berichtet von einem Fahrradunfall in Herne: Ein siebenjähriger Junge trug dabei Verletzungen davon.

Herne. Ein siebenjähriger Junge aus Herne hat sich am Dienstag bei einem Fahrradunfall in Baukau-Ost verletzt. So schildert die Polizei den Vorfall.

Ein siebenjähriger Junge hat sich am Dienstag bei einem Fahrradunfall am Dienstag in Herne leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 47-jähriger Herner mit seinem Fahrrad gegen 17 Uhr in Baukau-Ost auf der Kaiserstraße in Richtung Cranger Straße. Im Bereich der Hausnummer 61 fuhr plötzlich ein siebenjähriger Radfahrer von rechts vor einem geparkten Auto auf die Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der Junge leicht verletzte.

Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

