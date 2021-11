Der Haushalts- und Drogeriediscounter Kodi wird seine Wanner Filiale nach einem umfangreichen Umbau am 22. November wiedereröffnen.

Einzelhandel Herne: Kodi öffnet renovierte Wanner Filiale am 22. November

Herne. Der Haushalts- und Drogerie-Discounter Kodi wird seine Filiale in Wanne-Mitte nach einer Umbauphase am Montag, 22. November, wiedereröffnen.

Der Haushalts- und Drogerie-Discounter Kodi wird seine Filiale an der Hauptstraße 232 in Wanne-Mitte nach einer mehrmonatigen Umbauphase am Montag, 22. November, wiedereröffnen. Das hat das Unternehmen mitgeteilt.

Kodi betreibe die Filiale in Wanne-Mitte bereits seit mehr als 31 Jahren. Ursprünglich sei die Wiedereröffnung für den 18. Oktober geplant gewesen. Aufgrund eines Wasserschadens habe sich der Umbau jedoch verzögert. Für Januar kommenden Jahres sei die Erneuerung des Fußbodens geplant. Der Wiedereröffnung am 22. November stehe jedoch nichts entgegen. „Wir freuen uns, unsere Kundinnen und Kunden bald wieder willkommen zu heißen“, so Regionalleiter Valeri Stepner.

Eine offene, helle und moderne Gestaltung sowie eine übersichtliche Warenpräsentation zeichneten das neue Einrichtungskonzept aus, auf das die Filiale in Wanne-Eickel umgestellt werde. Der Discounter baue sukzessive seine Bestandsfilialen um. Anfang 2020 hatte Kodi die renovierte Filiale auf der Bahnhofstraße in Herne-Mitte wiedereröffnet.

