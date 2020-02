Herne: „Kneipengespräch“ in Crange bringt erste Ideen hervor

Herne. Das Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ ist nun auch in Herne gestartet. In der Gaststätte „Zum krummen Hund“ trugen Bürger erste Ideen zusammen.

„Ruhrgebiet besser machen“ ist sicher ein edles Ziel, doch leichter in den Raum gestellt als getan. Um Nägel mit Köpfen zu machen, hat die Brost-Stiftung, die das gleichnamige Projekt initiiert hat, am Mittwoch zu einem ersten „Kneipengespräch“ in die Gaststätte „Zum krummen Hund“ am Cranger Tor geladen, wo zusammen mit Bürgern handfeste Vorschläge erarbeitet und auf den Tisch gelegt wurden.

Was jetzt „besser“ bedeutet, darunter versteht jeder der 20 Teilnehmer sicherlich etwas anderes, doch im lockeren Austausch in feucht-fröhlicher Stimmung kommen alte wie junge Bürger, die sich in Gruppen an ihren Thementischen eingefunden haben, schnell auf ihre Anliegen. Nachdem die ersten Getränke die Runde gemacht haben und alle Teilnehmer durch die angeklebten Namensschilder bereits beim „Du“ sind, sorgt Edeltraut Krause mit einem Glockenläuten für Ruhe und ergreift das Wort.

Selbstorganisation und Solidarität

Das Schellen erinnere sie an das der Verkäufer von Brennholz, die nach dem Krieg umherzogen, setzt sie vor ihrer Begrüßung voran und erinnert so an die Zeiten, in denen Selbstorganisation und bürgerliche Solidarität neuen Tatendrang schufen. Als Vertreterin der Brost-Stiftung freut sich Jasmin Sandhaus über das zahlreiche Erscheinen. Sie sei gespannt auf den Start in Herne und auf das, was den Bürgern unter den Nägeln brenne. Bereits am 20. Januar starteten die „Kneipengespräche“ an verschiedenen Orten in Oberhausen und Bottrop.

In Herne ist im ersten Schritt Kennenlernen angesagt. Am Thementisch „Wohnen & Soziales“ etwa sitzen Saskia und Carsten Niemzig und stellen sich als gebürtige Wannerin und zugezogenen Hattinger vor. Ihnen schräg gegenüber der Biologiestudent Jan-Philipp, der später die Moderation der Gruppe übernehmen wird, so dass jedes der sechs bis neun Gruppenmitglieder eine andere Rolle einnimmt. Doch vorerst werden Problemfelder skizziert.

Thementische zu verschiedenen Lebensbereichen

Auch am Thementisch „Umwelt“ wird bereits fleißig geschrieben, hier jeder mehr für sich, was die unterschiedlichen Herangehensweisen der verschiedenen Gruppen illustriert. Der Tisch für „Kultur & Freizeit“ ist indes in eine rege Diskussion über den durch Vandalismus zerstörten Bücherschrank „Lenni“ vertieft. Keine Zeit für neugierige Fragen, daher wieder zurück zum Tisch für „Wohnraum & Soziales“.

Hier wird gerade der mangelnde Zusammenhalt in der Nachbarschaft kritisiert, und es werden zu behandelnde Themen vorgelegt. Die Bahnhofsmauer am Postpark etwa solle verschönert werden, steht auf einer Karte; auf einer anderen werden Glasfaserkabel für ganz Wanne gefordert. Die Ideen werden am Ende des Abends gesammelt und in einem für alle zugänglichen Protokoll veröffentlicht. In späteren Ideenwerkstätten sollen schließlich klare Konzepte entwickelt und diese am 22. Juni an Politik und Verwaltung übergeben werden.