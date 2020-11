Herne: Klinikgruppe zahlt Mitarbeitern „Corona-Prämie“

Herne. Die St. Elisabeth-Gruppe zahlt ihren Mitarbeitern eine Corona-Prämie aus eigenen Mitteln. Die Sonderzahlung bekommen nicht nur Pflegekräfte.

Im Laufe des Jahres sei in der Öffentlichkeit vielfach über die Zahlung einer Prämie an das Pflegepersonal diskutiert worden. Bundes- und Landesregierung hätten die Auszahlung eines sogenannten Pflegebonus beschlossen – der aber nur an wenige Krankenhäuser ausgezahlt werde, heißt es in einer Mitteilung der St. Elisabeth-Gruppe .

Die Klinikgruppe habe sich aus diesem Grund dazu entschlossen, Mitarbeitern der besonders durch die Behandlung von Corona-Patienten betroffenen Bereichen freiwillig und aus eigenen Mitteln eine Prämie auszuzahlen. „Mit dieser eigenständigen Zahlung wollen wir uns für die Leistung der Mitarbeiter in den vergangenen Monaten bedanken“, so Theo Freitag, Geschäftsführer der St. Elisabeth-Gruppe.

Da die Landesregierung als Voraussetzung für die Auszahlung der bewilligten Mittel unter anderem eine bestimmte Anzahl behandelter Covid-19-Patienten in dem willkürlich gewählten Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Mai vorsehe, sei die Klinikgruppe nicht berücksichtigt worden.

Nicht nur Pflegekräfte erhalten die Corona-Prämie

Im Gegensatz zu den Plänen der Politik erhielten die Sonderzahlung der St. Elisabeth-Gruppe aber nicht nur Pflegekräfte, sondern auch andere Berufsgruppen. „Die Prämie wird an Mitarbeiter der Bereiche gezahlt, die besonders durch die Versorgung von Corona-Patienten betroffenen sind“, so Freitag. Daher erhielten neben den Pflege- und Reinigungskräften auf den Intensivstationen, den speziellen Stationen für Corona-Patienten und in den Notfallambulanzen auch die Mitarbeiter des gruppeneigenen Labors, in dem die Abstriche von Patienten und Mitarbeitern bearbeitet werden, sowie die Mitarbeiter des Hygiene-Managements die „Corona-Prämie“.

Die Höhe der steuer- und sozialversicherungsfreien Prämie orientiere sich an der vertraglich geregelten Arbeitszeit. Mitarbeiter, die eine Vollzeitstelle haben, erhielten eine Bonuszahlung in Höhe von 1000 Euro. Teilzeitbeschäftigte erhielten einen anteiligen Betrag in Abhängigkeit von der vertraglich geregelten Arbeitszeit. Die Mitarbeiter, die die Bonuszahlung erhalten werden, seien in den vergangenen Tagen bereits per Po

st informiert worden.

