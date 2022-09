Die richtige Kita finden: Kita-Navigator hilft bei der Wahl

Herne. Der Kita-Navigator soll die Wahl der passenden Kita in Herne erleichtern. Kitas laden außerdem zum Tag der offenen Tür. Alle Infos zum Kita-Navi.

Im Oktober laden Herner Kitas interessierte Eltern zum Tag der offenen Tür ein.

Mit dem Kita-Navigator kann vorab herausgefunden werden, welche Kita für einen Besuch in Frage kommt.

Den Zeitrahmen zum Tag der offenen Tür gestalten die Kitas individuell.

Alle Herner Kitas laden vom 17. bis 28. Oktober zum Tag der offenen Tür ein, um Eltern die Wahl der passenden Kindertagesstätte zu erleichtern.

Herne: Kita-Navigator unterstützt bei der Auswahl einer Kita

Beim Besuch einer Herner Kita können interessierte Familien die Räume der Kindertagesstätte anschauen und Fragen zur pädagogischen Ausrichtung sowie zum Kita-Alltag stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Herne. Mit dem Kita-Navigator könnten Eltern herausfinden, welche Kita für einen Besuch in Frage kommt. Der Navigator gebe einen Überblick über das Betreuungsangebot in Herne und informiere über Kriterien wie Gruppenformen, Öffnungszeiten oder das pädagogische Profil von Kitas, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Tag der offenen Tür finde in jeder Kita in einem individuellen Zeitrahmen statt, damit viele Familien erreicht werden könnten. Die jeweiligen Öffnungszeiten der Kitas seien im Kita-Navigator unter herne.kita-navigator.org unter dem Reiter „Wichtige Informationen des Jugendamtes“ und in den Aushängen der Kitas vor Ort zu finden.

